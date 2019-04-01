İzzet Keribar'dan Yeni Kitap: "Renkli Türkiye"

Mehmet Kurukahveci Kültür Merkezi'nin katkılarıyla yayımlanan kitabın tanıtımına aynı gün İzzet Keribar'ın fotoğraflarının yer aldığı bir sergi eşlik edecek.

Türkiye'nin sayılı fotoğraf sanatçılarından İzzet Keribar'ın yeni kitabı "Renkli Türkiye", sanatçının son 20 yılda çektiği fotoğraflardan bir seçki sunuyor. Seçkide, ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı mevsimlerde çekilmiş fotoğrafların yanı sıra, arkeolojik ve mimari değerlerin öne çıktığı, şehir görüntüleriyle birlikte yöre insanının bir araya geldiği kareler yer alıyor. Yıllardır çektiği fotoğraflarla Türkiye'nin görsel belleğini kayıt altına alan sanatçının son kitabı da koleksiyon değerine sahip önemli bir arşiv niteliği taşıyor. Mehmet Kurukahveci Kültür Merkezi'nin katkılarıyla yayımlanan kitabın tanıtım etkinliği, sanatçının da katılımıyla, 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 18.00'de, Feyziye Mektepleri Vakfı'na ait Galeri Işık'ta gerçekleşecek. Tanıtım gecesinde, İzzet Keribar'ın "Renkli Türkiye" kitabından seçilen on sekiz fotoğraf, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Gerek ulusal, gerekse uluslararası fotoğraf yarışmalarında birçok ödül sahibi olan ve son 20 yıldan beri fotoğrafçılığı profesyonel bir meslek olarak yürüten İzzet Keribar, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel fotoğraf sergisi ve dia gösterisi gerçekleştirdi. Bugüne dek birçok kitabı yayımlanan sanatçı, 1985 yılında Uluslararası Fotoğraf Federasyonu tarafından A.FIAP (Sanatçı), 1988 yılında da E.FIAP (Ekselans) ünvanlarının sahibi oldu. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Büyük Sanat Ödülü'ne, 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü'ne layık görüldü. İzzet Keribar'ın dünyanın pek çok ülkesinde çektiği, hem dia hem de dijital ortamdaki çalışmaları, ülkemizin görsel belleğine ilişkin en önemli arşivlerden birini oluşturuyor.

Kaynak: Bültenler