İzzet Keribar'ın gözünden 'Akdamar' sergisi açıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türkiye 'nin tarihsel mirasını coğrafi güzellikleriyle harmanlayarak tüm dünyaya duyurmak için başlattığı projenin ilk adımı olan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin tanıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı. İzzet Keribar'ın gözünden 'Akdamar' başlıklı sergiye ilgi yoğun oldu.Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarının bulunduğu serginin tanıtım kokteyli Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Aya İrini Kilisesi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Dr. Çağatay Özdemir, Ermeni Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar ve çok sayıda sanatsever katıldı.Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin fotoğraflarını çeken İzzet Keribar basın mensuplarına yaptığı konuşmasında, "65 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bugün böyle bir mekanda, hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bize sipariş edilen çekimden sonra burada fotoğraf çekmek herhalde unutulmayacak bir an oluyor benim için. Benim sanat hayatımın taçlarından bir tanesi." ifadelerini kullanarak proje kapsamında Akdamar kilisesin bine yakın fotoğrafını dört günde çektiğini belirtti.





"TARİH BU TOPRAKLARDA BAŞLADI"

Aya İrini Kilisesi'nin önünde kokteyl ile başlayan etkinlikte, ilk olarak Akdamar Kutsal Haç Kilisesi'nin tanıtım filmi izlendi. Tanıtım filminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yollamış olduğu mesaj okundu. Ardından kürsüye çıkan Patrik Kaymakamı Sahak Maşalyan, "Akdamar Adası Kutsal Haç Ermeni Kilisesi 1100 yıllık tarihi geride bırakarak gelecek bin yıllara uzanıyor. Bu kilisenin 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarınca bir anıt kiliseye dönüşmesi bize bu güveni veriyor. Her gittiğimizde tarihi mekanın daha bir özenle ve titiz çalışmalarla tertip olup geliştiğini görüyoruz. Bu etkinlik bir fotoğraf sergisi olmanın çok ötesinde, uluslararası bir tanıtımı öngören daha geniş kapsamlı bir projenin bir parçası olarak düzenlenmektedir. Dünyanın ülkemizdeki kültür ve medeniyet zenginliğiyle daha yakından tanışmaya gereksinimi var. Tarih bu topraklarda başladı ve insanlarımızın kökleri bu topraklarda gömülü." şeklinde konuştu.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Anadolu'da saklı kalmış başta inanç merkezleri olmak üzere tarihi eserlerin, gün yüzüne çıkartılması, ülkemize ve dünyaya tanıtılması çalışması kapsamında ilk etkinliğin Van'dan başlanması, Akdamar'a Kilisesi'nden başlamasından dolayı, hem şahsım hem de Van halkı adına İletişim Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.





YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLİKLÜ VR VİDEOLAR

Proje kapsamında kilise hakkında detaylı tüm bilgilerin, mimari çizim ve fotoğrafların yer aldığı bir kitap basılırken, kiliseyle ilgili yapılmış dijital çalışmaların bir web sayfası altında toplandığı öğrenildi. Türkçe, İngilizce ve Ermenice olmak üzere 3 farklı dilde hazırlanan internet sitesinde, ilk kez yüksek çözünürlüklü VR videolar çekilerek 14 farklı spot noktadan 360 derecelik fotoğraflar yayınlandı. Mekanın iç ve dış cepheleri, rölyef ve freskleri yine ilk kez göz hizasından çekilerek en detaylı biçimde www.akdamarkilisesi.gov.tr internet sitesinde yerini aldı. Sergide, kilisenin fotoğraflarına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Emine Özmete, "Büyük bir ürün gerçekten emek olarak. Emeği geçen herkesin eline sağlık." dedi.

Nedim Sezer de, "Bu sergiyi gördükten sonra mutlaka oraya gitmeyi düşünüyorum. Oraya bir ziyaret edip bende çekebildiğim kadar fotoğraf çekmeye çalışacağım." diye konuştu.





AKDAMAR KUTSAL HAÇ KİLİSESİ

Van Gölü'nde, Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, Orta Çağ Hristiyan sanatının mimari açıdan önemli eserleri arasında. 915-921 tarihleri arasında inşa edilen ve Ermeni tarihinin önemli merkezlerinin başında gelen kilise, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen yenileme ve onarım çalışması sonrası günümüzde de varlığını sürdürüyor. Akdamar Kutsal Haç Kilisesi, dış duvarlarında yer alan figürlü taş kabartmalarıyla dikkat çekiyor.

- İstanbul