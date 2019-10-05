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İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında?

Devlet Bahçeli'nin geçirdiği soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırılması sonrası çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bahçeli'nin rahatsızlığının ciddi olduğu öne sürülerek yerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in geçeceği söylendi. Peki, İzzet Ulvi Yönter kimdir?

05.10.2019 14:28İzzet Ulvi Yönter kimdir, kaç yaşında?

Gazeteci Sabahattin Önkibar, ciddi rahatsızlığı bulunduğunu söylediği Devlet Bahçeli'nin yerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in geleceğini iddia etti. İzzet Ulvi Yönter nereli, kaç yaşında. İzzet Ulvi Yönter son konuşması…

İZZET ULVİ YÖNTER KİMDİR?

Yönter,11 Mayıs 1976 tarihinde Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında yüksek lisansını yaptı. Gazi ve Anadolu üniversitelerinde iktisat doktora çalışmalarına devam ediyor.

İzzet Ulvi, Ulaştırma ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda müfettiş olarak çalıştı. 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyeliği yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı da olan İzzet Ulvi Yönter, iyi düzeyde İngilizce biliyor, evli ve bir çocuk babasıdır.


Milliyetçi Hareket Partisi, İzzet Ulvi Yönter, Devlet Bahçeli, MHP, Gündem, Politika, Güncel

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