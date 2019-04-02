İzzet Yaşar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA ÇUBUK belediye başkan adayı olan İzzet Yaşar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA ÇUBUK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan İzzet Yaşar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA ÇUBUK adayı İzzet Yaşar kimdir? BTP ANKARA ÇUBUK adayı İzzet Yaşar yüzde kaç oy aldı?

İzzet Yaşar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA ÇUBUK belediye başkan adayı olarak gösterilen İzzet Yaşar ÇUBUK ilçesinde % 0,78 oranında oy almıştır. ÇUBUK ilçesinde % 0,78 oranında oy olan İzzet Yaşar adlı BTP adayı toplamda 423 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA ÇUBUK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.