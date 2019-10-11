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İzzet Yıldızhan'a evlilik dışı ilişki yaşadığı Gizem Şehnaz İzgi'den nafaka davası!

İzzet Yıldızhan, kızının annesi ve eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi tarafından mahkemeye verildi. İzgi, Yıldızhan'ın aylık 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti.

11.10.2019 10:49

İzzet Yıldızhan'ın evlilik dışı ilişki yaşadığı ve 14 yaşındaki kızı Sevgi'nin annesi Şehnaz, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açtı.

"BABAM BANA BAKMIYOR"

Hürriyet'in haberine göre, dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y. "Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, İzzet Yıldızhan'ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"SENETLE OKUL SERVİSİNE YAZDIRDIM"

İzzet Yıldızhan'ın çocuklarına ayda 100 bin lira harcadığı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gizem Şehnaz İzgi, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda kendi çocuğuna sadece ayda 1500 lira verdiğini, geçen sene çocuğunu senetle okul servisine yazdırabildiğini anlatmıştı.

"KENDİM İÇİN BİR ŞEY İSTEMİYORUM"

İzzet Yıldızhan'dan hamile kaldığında 19 yaşında olduğunu açıklayan Gizem Şehnaz İzgi "Kendim için hiçbir şey istemiyorum ancak çocuğumun haklarını korumak zorundayım. İzzet Yıldızhan kızımı evlatlıktan reddetmekle beni tehdit ediyor." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

TEHDİT ETTİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Gizem Şehnaz İzgi, geçtiğimiz Şubat ayında Söylemezsem Olmaz programında "Bu konuşmayı yaptıktan sonra başıma gelecek herhangi bir şeyden İzzet Yıldızhan sorumludur. Ben buraya gelmeden önce basının karşısına çıkmamam gerektiği eğer çıkarsam kötü bir şeyler olabileceği ve kızım Sevgi'yi evlatlıktan reddedeceği yeğeni tarafından bana iletildi" diyerek tehdit aldığını dile getirmişti.

İzzet Yıldızhan'a evlilik dışı ilişki yaşadığı Gizem Şehnaz İzgi'den nafaka davası!

İzzet Yıldızhan, Hürriyet, Magazin

YORUMLAR(13)
.MUHO:zorla yapmadıkı geri zekalı kızlar ona gidip altına yatmayı bilirler allah ıslah etsin ızzet yıldızhanda az değil biraz vicdanlı olması gerekir her ikisene dir eleştirerim
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......:efendi olunn
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DJ BORİS BREJCHA:HEPSİ BİRBİRİNDEN FAKLI
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ALİ BİLDİREN:azıcık aklınızı başınıza alın ya. izzet daha kaç çocuğun olacak
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KUMLUCALI UĞUR:Aşiretin tek erkek evladı olduğundan kendini çok özgür hissediyor İzzet Bey. . . Boş kaldıkça çocuk yaptırmış birilerine. Bakamayacaksan yapmayacaksın İzzet Bey yada ver aşiretine büyütsünler.
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ODUNTAŞ.:TIRŞIK Aşiretimi. .
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MİRAN:kadın sende aklın yokmu ifetine sahip cık sende çocuk yapma ne bu çocukları kredi kartı gibi kulanmalar
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AA:aynadan kendi fotoğrafını çekip yayınlayacağına iş bulup edebinle çalışmayı dene .
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SÖZDE SANATÇI:Televizyonda da öyle efendi öyle ağırbaşlı havasındalar ki, ne halt oldukları böyle ortaya çıkıyor işte
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ADMAN:Ne oldu tv programlarinda üfürüyordun kuru siki atiyordun seninde foyan aciga cikti.
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