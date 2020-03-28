İzzet Yıldızhan: Hastalığın yayılmaması için var gücümüzle çalışacağız

Otel'in girişine el dezenfekte ünitesi yerleştiren Yıldızhan, tüm çalışmaları yakından takip ediyor.

Ünlü sanatçı, "10 günde bir 'Antimic Nano Teklolojik' koruma kalkanı uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bu hastalığın yayılmaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız tedbirleri en üst seviyeye çıkardık." dedi.





Kaynak: Snob Magazin