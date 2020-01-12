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İzzet Yıldızhan'ın acı günü

Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Suriye Yıldızhan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12.01.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:40İzzet Yıldızhan'ın acı günü
Sanatçı İzzet Yıldızhan'ın 88 yaşındaki annesi Yıldızhan, 'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan, İzmir'de bir süredir özel bir hastanenin yoğum bakım servisinde yatıyordu. Suriye Yıldızhan, 13 gündür yoğun bakımda kaldığı hastanede hayatını kaybetti. Yıldızhan'ın cenazesi 13 Ocak Pazartesi günü (yarın) ikindi namazını müteakip Ankara Karşıyaka Camii'ne kılınacak necane namazının ardından toprağa verilecek.

İzzet Yıldızhan, annesinin vefatını sosyal medya hesabından, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz, 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazına müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı Camii'nden kaldırılacaktır" sözleri ile duyurdu. - İZMİR

İzzet Yıldızhan, Suriye, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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