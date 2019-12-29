İzzeti İkram Pazarı Anafartalar İlkokulu Yanındaki Yeni Salı Pazarı'nda açıldı

Saat 10.00'da açılan pazarda İzzetiyeli kadınlar, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi El Emeği Sergileme Birimi, Kehayko da stand açtı.

Ayrıca Keşan Belediyesi Sosyal Hizmet İkinci El Eşya Birimi de stand açarak hem toplanan ikinci el eşyaları vatandaşlarla buluşturdu hem getirilen eşyaları teslim aldı.

Keşan Belediye Başkanı da İzzeti İkram Pazarı'nı ziyaret ederek şu açıklamayı yaptı. "Bugün Pazar ilk kez kapalı bir alanda kuruldu. Soğuktan da etkilenmiyor. Anafartalar Okulu'nun yanında bulunan ve Salı Pazar olarak da kullanacağımız alanda açılan Pazar 30 Aralık Pazartesi günü de açık olacak ve vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ayrıca 2.El Sosyal Hizmet Birimimiz de 29-30 Aralık tarihlerinde açık olacak ve hem evde kendilerine büyük veya küçük gelen eşyaları getiren vatandaşlarımız eşyalarını teslim edecek hem de ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız da burada kendilerine gerekli eşyaları alabilecekler. Oyuncak, ayakkabı, ev eşyası, perde de, koltuk gibi eşyalarınızı da teslim edebilir veya 153'ü arayarak veya buraya getireblirsiniz. Ben buraya eşyalarını getiren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben de bugün bu birimimize eşya teslim ettim. Üreten kadınlarımızdan Allah razı olsun. Keşan'ın üretmesi için elimizden geleni yapacağız. Yeni yıla evinde girecek ailelerimizi burada yılbaşı gecesi için bir çok yiyeceği doğal olarak temin edebilirler. Ben de bugün İzzeti İkram Pazarı'nı gezmeye geldim. İzzeti İkram Pazarımızı bundan sonra da bu alanda açmayı planlıyoruz. Böylece devamlılığı sağlamış olmayı düşünüyoruz" dedi.

İzzeti İkram Pazarı 29-30 Aralık 2019 tarihlerinde10.00-22.00 saatlerin arasında Keşanlılara hizmet verecek.