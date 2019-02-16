J4J Bu Sefer İstanbul'da Gerçekleştirildi

TRT'nin değişime ilham olmak sloganıyla hayata geçirdiği ve küresel vicdan çağrısı yapan sivil girişimi 'World Citizen', "Gençler için Gazetecilik - Journalism for Juniors-J4J" yeni programını 12- 14 Şubat tarihleri arasında Istanbul Alinar İmam Hatip Orta Okulu Geçici Eğitim Merkezi'nde 80 mülteci öğrencinin katılımı ile gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde mültecilerin yaşadığı konteyner kentlerde her ay düzenli olarak verilen "Gençler için Gazetecilik" eğitimi bu ay ilk olarak İstanbul'da verildi. J4J eğitimi kapsamında öğrencilere mobil gazetecilik, hikâye anlatımı ve gazeteciliğin temel eğitimleri veriliyor.

Küresel bir medya ağı tarafından dünyada ilk kez gerçekleştirilen böylesi bir sosyal sorumluluk girşiminin bu durağında, diğer duraklardan farklı olarak, eğitim konteyner kentler ve kamplar yerine gerçek bir okulda verildi ve okul duvarı grafitlilerle donatıldı. TRT Arapça Dijital departmanında çalışan Grafiti sanatçısı Belal Khaled, grafiti eğitimi verdiği mülteci çocuklarla beraber okul duvarına sanatsal dokunuşlarla yeni bir görünüm kazandırdı.

TRT, sosyal sorumluluk projesi "World Citizen" faaliyetleri kapsamında sığınmacı çocuklar arasında gazetecilik mesleğine olan ilgiyi arttırmayı, böylece geleceğin gazetecilerini yetiştirmeyi amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda TRT Arabi yapımcılarından Chima El Bialy, saha yapımcısı Khaled Elsaid, sunucu Adeib Mohamed Riyad Khalid Abdalla, TRT World haber merkezinden yapımcı Özgür Tomakin, çocuk mültecilere kendi hikayelerini anlatabilmeleri adına muhabirlik ve görsel sanatlar eğitimi verdiler.

Kaynak: Bültenler