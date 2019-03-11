11 Mart 2019, 19:35
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Aston Villa Kaptanı Jack Grealish'i Yumruklayan Birmingham Taraftarı, 3,5 Ay Hapis Cezası Aldı

Birmingham ile Aston Villa arasındaki maçta sahaya girerek Aston Villa kaptanı Jack Grealish'e yumruk atan Birmingham taraftarı Paul Mitchell, 3.5 ay hapis cezası aldı.

İngiltere Championship Liginde Birmingham City ile Aston Villa arasında oynanan maçta sahaya girerek Jack Grealish'e yumruk atan holiganın cezası belli oldu. 27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görüldü.

10 YIL BOYUNCA MAÇLARA GİREMEME CEZASI VERİLDİ

BBC'nin haberine göre Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verildi.

(Goal)

Birmingham City, İngiltere, Aston Villa, Spor


YORUMLAR (1)
CETO: bu ülke hangi ara böle oldu yaaa. . . avrupada siz böyle seyler göremsiiniz yaa. . . . . ah yaa ne olduk biz ya seriatta geliyor laiklikte gidiyor . . . :( yaaaa larin uzun yazacaksin daha vurgulu olluyor yaaaa. . . .
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