Aston Villa Kaptanı Jack Grealish'i Yumruklayan Birmingham Taraftarı, 3,5 Ay Hapis Cezası Aldı

İngiltere Championship Liginde Birmingham City ile Aston Villa arasında oynanan maçta sahaya girerek Jack Grealish'e yumruk atan holiganın cezası belli oldu. 27 yaşındaki saldırganın davası bugün Birmingham'da görüldü.
10 YIL BOYUNCA MAÇLARA GİREMEME CEZASI VERİLDİ
BBC'nin haberine göre Paul Mitchell 3.5 ay hapis ve ayrıca 10 yıl boyunca ülkedeki tüm futbol müsabakalarına giriş yasağı cezasına çarptırıldı. Mitchell'a ayrıca 350 pound'luk da para cezası verildi.
(Goal)
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