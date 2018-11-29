Jackie Chan'in Kızı, Kanadalı Kız Arkadaşıyla Evlendi

Jackie Chan'ın kızı Etta Ng, Instagram'dan paylaştığı evlilik belgesi ile sosyal medya bloggerı Andi Autumn'la evlendiğini duyurdu. Belgeye göre, çift 8 Kasım'da Kanada'da evlendi ve şimdi eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Hong Kong'da yaşıyor. İkili, 2017'de flört etmeye başladığı ve ardından Ng'nin Kanada'ya taşınmıştı.

"BUNDAN HOŞLANIYORSA SORUN YOK"

Etta Ng, mayıs ayında anne ve babası cinsel yönelimlerine karşı çıktığı için sevgilisiyle bir ay köprü altında kalmak zorunda olduklarını belirtmişti. 2015'de Sunday Express'e konuşan Ng, Chan'i babası olarak görmediğini şu sözlerle söylemişti: "O, hayatımda hiç var olmadı. Jacie Chan benim için sadece sıradan bir aktör" Chan ise 2017'de kızının ilişkisini kasdederek "Eğer bundan hoşanıyorsa sorun yok" demişti. Ancak şimdiye kadar kızının evliliği ile ilgili bir yorum yapmadı.