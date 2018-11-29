29 Kasım 2018, 18:01
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Jackie Chan'in Kızı, Kanadalı Kız Arkadaşıyla Evlendi

Çinli aktör Jackie Chan'in 19 yaşındaki kızı Etta Ng, sosyal medyada yaptığı paylaşımla 31 yaşındaki Kanadalı kız arkadaşıyla evlendiğini açıkladı.

Jackie Chan'ın kızı Etta Ng, Instagram'dan paylaştığı evlilik belgesi ile sosyal medya bloggerı Andi Autumn'la evlendiğini duyurdu. Belgeye göre, çift 8 Kasım'da Kanada'da evlendi ve şimdi eşcinsel evliliklerin yasak olduğu Hong Kong'da yaşıyor. İkili, 2017'de flört etmeye başladığı ve ardından Ng'nin Kanada'ya taşınmıştı.

"BUNDAN HOŞLANIYORSA SORUN YOK"

Etta Ng, mayıs ayında anne ve babası cinsel yönelimlerine karşı çıktığı için sevgilisiyle bir ay köprü altında kalmak zorunda olduklarını belirtmişti. 2015'de Sunday Express'e konuşan Ng, Chan'i babası olarak görmediğini şu sözlerle söylemişti: "O, hayatımda hiç var olmadı. Jacie Chan benim için sadece sıradan bir aktör" Chan ise 2017'de kızının ilişkisini kasdederek "Eğer bundan hoşanıyorsa sorun yok" demişti. Ancak şimdiye kadar kızının evliliği ile ilgili bir yorum yapmadı.

Hong Kong,Kanada,Jackie Chan
29 Kasım 2018 Perşembe 18:01



YORUMLAR (8)
GEREKSİZ HABERLER: aferiiiimmmmmmm çokmu güzel yaniiiiii
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ASLI: ŞİMDİ AĞIZLARINDAN SALYALAR AKAN GERİCİ YOBAZLAR KUDUZ GİBİ SALDIRMAYA BAŞLAR. YOK CEHHENEM YOK LUT MASALI CEHHENEM GERÇEK OLDUĞUNU NERDEN BİLİYORSUNUZ GİDİP GÖRDÜNÜZMÜ??????
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Yanlış bilmiyorsam oğluda sorunlu bunun şu an cezaevinde uyuşturucudandı yanlış hatırlamıyorsam tamam belki bizden çok uzak bir durum ama sevdiğimiz bir aktör olmasından ve bizimde çoluk çocuğumuz olacağından üzülüyor insan
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İŞTE ZOR BİR BABALIK: Dünyayı dövdü kızını dövmedi, anlayış gösterdi.
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