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Jaguar F-PACE'de 50 bin TL takas desteği

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, Ekim ayında Jaguar F-PACE modelinde avantajlı koşullar sunuyor.

22.10.2019 13:39Jaguar F-PACE'de 50 bin TL takas desteği
Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Jaguar, Ekim ayında Jaguar F-PACE modelinde avantajlı koşullar sunuyor.



Ekim ayı boyunca geçerli olmak üzere Jaguar F-PACE modelinde 50.000 TL'lik takas desteğinin yanı sıra 3 yıl/ 100 bin km boyunca geçerli Jaguar Care Periyodik Bakım'ı ücretsiz sunuluyor.

Jaguar'ın performans SUV'u F-PACE, farklı renk ve donanım seçenekleri ile Jaguar Online Satış Platformu üzerinden rezerve edilebiliyor. Güncel fiyat ve donanım seçeneklerinin görüntülenebildiği ve ön rezervasyonun yapılabildiği Jaguar Online Satış Platformu'na https://onlinesatis.jaguar-turkiye.com adresinden ulaşılabiliyor.


Borusan Otomotiv, Türkiye, Jaguar, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

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