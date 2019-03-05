Jaguar I-Pace Etrophy Testlerini Tamamladı

CARMEDYA.COM - Jaguar
I-Pace'in yarış pistlerindeki kardeşi I-Pace eTROPHY, -40 derecede gerçekleştirilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti. Suudi Arabistan
'da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarındagövde gösterisi yapan Jaguar I-Pace eTROPHY, Jaguar Land Rover
'ın kutup dairesisınırında yer alan İsveç
/ Arjeplog tesisinde ve Kars
/ Çıldır
Gölü'ndegerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava testlerine tabi tutuldu. Dünyanınen kuzeyindeki şarj noktasında pillerini dolduran Jaguar'ın elektrikli yarışotomobili, zorlu koşullarda da üstün performans sergilemeyi başardı.
195 km/s maksimum hız Panasonic
Jaguar Racing'in Formula E pilotu Nelson
PiquetJr'ın direksiyonuna geçtiği Jaguar I-Pace eTROPHY, bölgedeki donmuş göllerüzerinde hazırlanan parkurda limitlerine kadar kullanıldı. Modelin buzüzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına, çoğu otomobilin çalışmasıcaklığı olan -30 dereceden daha da soğuk hava koşullarında, trafiğe kapalıalanda yapılan sürüşlerde 195 km/s'lik son hızına ulaşmayı başardı. Buz üstündedengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan Jaguar I-Pace eTROPHY, BorusanOtomotiv ekibi ve profesyonel BOM pilotları tarafından test edildi. Model, üstüngüvenlik sistemleri sayesinde yoldan kopmadan stabil bir sürüş vadediyor.
90 dakikada şarj
Bataryasının en gelişmiş termal yönetim sisteminin etkinliğinikanıtlamak üzere seri üretim Jaguar I-PACE'ten sonra ilk kez buz üzerine çıkanJaguar I-Pace eTROPHY,sıfırın altındaki koşullarda üstün performans, verimlilikve dayanıklılık sunduğunu kanıtladı. Jaguar I-Pace'de olduğu gibi 90kWh Lityumiyon bataryalardan güç alan Jaguar I-Pace eTROPHY, Ice Academy'deki Terra 5350kW DC hızlı şarj noktalarında 90 dakikada şarj edilebiliyor. Jaguar I-Pace,DC hızlı şarjı (100kw) kullanarak sadece 40 dakikada %0'dan %80 pil doluluğunaulaşabiliyor.
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Suudi Arabistan, Land Rover, Jaguar, Otomobil
Kaynak: Carmedya.com