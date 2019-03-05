05 Mart 2019, 10:56
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Jaguar I-Pace Etrophy Testlerini Tamamladı

Jaguar I-Pace Etrophy Testlerini Tamamladı

CARMEDYA.COM – Jaguar I-Pace’in yarış pistlerindeki kardeşi I-Pace eTROPHY, -40 derecede gerçekleştirilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarında gövde gösterisi yapan Jaguar I-Pace eTROPHY, Jaguar Land Rover’ın kutup dairesi sınırında yer alan İsveç / Arjeplog tesisinde ve Kars / Çıldır Gölü’nde gerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava testlerine tabi...The post Jaguar I-Pace eTROPHY testlerini tamamladı appeared first on Carmedya.

CARMEDYA.COM - Jaguar I-Pace'in yarış pistlerindeki kardeşi I-Pace eTROPHY, -40 derecede gerçekleştirilen soğuk hava testlerinden başarıyla geçti.



Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen ABB FIA Formula E yarışlarında
gövde gösterisi yapan Jaguar I-Pace eTROPHY, Jaguar Land Rover'ın kutup dairesi
sınırında yer alan İsveç/ Arjeplog tesisinde ve Kars/ Çıldır Gölü'nde
gerçekleştirilen sürüşlerde zorlu soğuk hava testlerine tabi tutuldu. Dünyanın
en kuzeyindeki şarj noktasında pillerini dolduran Jaguar'ın elektrikli yarış
otomobili, zorlu koşullarda da üstün performans sergilemeyi başardı.

195 km/s maksimum hız

Panasonic Jaguar Racing'in Formula E pilotu Nelson Piquet
Jr'ın direksiyonuna geçtiği Jaguar I-Pace eTROPHY, bölgedeki donmuş göller
üzerinde hazırlanan parkurda limitlerine kadar kullanıldı. Modelin buz
üzerindeki potansiyelini ortaya çıkarmak adına, çoğu otomobilin çalışma
sıcaklığı olan -30 dereceden daha da soğuk hava koşullarında, trafiğe kapalı
alanda yapılan sürüşlerde 195 km/s'lik son hızına ulaşmayı başardı. Buz üstünde
dengeli ve güvenli bir sürüş deneyimi sağlayan Jaguar I-Pace eTROPHY, Borusan
Otomotiv ekibi ve profesyonel BOM pilotları tarafından test edildi. Model, üstün
güvenlik sistemleri sayesinde yoldan kopmadan stabil bir sürüş vadediyor.



90 dakikada şarj

Bataryasının en gelişmiş termal yönetim sisteminin etkinliğini
kanıtlamak üzere seri üretim Jaguar I-PACE'ten sonra ilk kez buz üzerine çıkan
Jaguar I-Pace eTROPHY,sıfırın altındaki koşullarda üstün performans, verimlilik
ve dayanıklılık sunduğunu kanıtladı. Jaguar I-Pace'de olduğu gibi 90kWh Lityum
iyon bataryalardan güç alan Jaguar I-Pace eTROPHY, Ice Academy'deki Terra 53
50kW DC hızlı şarj noktalarında 90 dakikada şarj edilebiliyor. Jaguar I-Pace,
DC hızlı şarjı (100kw) kullanarak sadece 40 dakikada %0'dan %80 pil doluluğuna
ulaşabiliyor.

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Kaynak: Carmedya.com