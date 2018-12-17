Jaguar Land Rover 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak

Birleşik Krallık'ın en büyük araç üreticisi olan ve 40 bin kişiye istihdam sağlayan Jaguar Land Rover, binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

2,5 MİLYAR STERLİN BÜYÜKLÜĞÜNDE TASARRUF

Guardian gazetesinin haberine göre, Solihull fabkrikasında 1000 sözleşmeli işçiyi çıkaran Jaguar Land Rover, Ocak ayı içinde 2,5 milyar sterlin (yaklaşık 17 milyar lira) büyüklüğünde bir tasarruf planı açıklamaya hazırlanıyor.

5 BİN PERSONEL İŞTEN ÇIKARILACAK

Ocak ayı içinde açıklanacak planda 5 bine varan sayıda personelin işten çıkarılmasının yer alacağı öngörülüyor.