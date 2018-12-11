11 Aralık 2018, 20:43
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Jahovic: Aykut Kocaman Olumlu Bir Etki Getirdi

Jahovic: Aykut Kocaman Olumlu Bir Etki Getirdi

Atiker Konyasporlu futbolcu Adis Jahovic, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Jahovic, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce gazetecilere  yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Trabzonspor karşılaşmasına ilişkin,  maç boyunca oyunun hakiminin kendileri olduğunu söyledi.
Trabzonspor karşısında yüksek bir motivasyonla oynadıklarını  vurgulayan Jahovic, şunları kaydetti:
"Özellikle ilk yarı pozisyonlar bulduk. Oyunu iyi bir şekilde  taşıdığımızı düşünüyorum. Tabii ki penaltı pozisyonuna kadar. O pozisyondan sonra  motivasyonumuz düştü. Sonrasında 3-0'lık bir mağlubiyet oldu. Aslında bizim  performansımızı yansıtmayan bir skor. Artık bu maçı unutmamız gerekiyor. Önümüzde  önemli bir Kasımpaşa maçı var. Bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyoruz.  Kasımpaşa güçlü bir ekip. Diğer taraftan, bizim hocamız ve analiz ekibimiz de  gayet iyi."
Bir gazetecinin, " Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor'a gelmesiyle neler  değişti?" sorusuna Jahovic, "Hocamızın gelmesiyle birlikte yeni bir sistem de  geldi. Zaten Aykut (Kocaman) hocamızın sistemini daha önceden biliyorduk. Aykut  hocanın sistemi takıma olumlu bir etki getirdi." yanıtını verdi.
Jahovic, performansıyla ilgili olarak da, "Güzel işler yaptığımı  düşünüyorum. Pozisyonlara giriyorum. Bire bir pozisyonlarda maalesef  değerlendiremediğim zamanlar oldu ama bunun da iyileşeceğine inanıyorum. Bu  iyileştiği zaman, takımımızla birlikte daha iyi yol alacağız diye düşünüyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 15 Aralık Cumartesi günü  sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde  gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra sahada top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift  kale maçla tamamlandı.  Tedavileri süren Selim Ay ile Uğur Demirok, takımdan ayrı koşu yaptı
Kayacık,Aykut Kocaman,Kasımpaşa

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