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Jahovic, en az 3 hafta yok

Antalyaspor'da, Makedon forvet Adis Jahovic'in 3 yada 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

27.01.2020 14:47 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:53Jahovic, en az 3 hafta yok
'da, Makedon forvet Adis Jahovic'in 3 yada 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Yukatel ise karşılaşan Antalyaspor'da yeni transfer Adis Jahovic, kafasına aldığı darbe sonucu travma şüphesiyle ambulans helikopterle Antalya'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bugünü de hastanede geçirecek olan futbolcuya herhangi bir operasyon yapılmayacağı açıklanmıştı. Tedavisine devam edilen Makedon forvetin 3 yada 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Başarılı forvet Yukatel Denizlispor karşısında takımın 26'ıncı dakikada ilk golünü kaydetmişti. - ANTALYA

Antalyaspor, Denizlispor, Antalya, Spor

Kaynak: İHA

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