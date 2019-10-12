Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Jahovic'in oğlu, A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçın öncesinde İstiklal Marşımıza eşlik etti. Paylaşılan videoya beğeni yağmurunu tutuldu.

TV KARŞISINDA EŞLİK ETTİ

Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği Adis Jahovic'in oğlu Türkiye-Arnavutluk maçını izlerken İstiklal Marşı'na eşlik etti.

2016 yılında Göztepe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelen oyuncunun oğlunun İstiklal Marşı'nı okuduğu videoya ise beğeni ve yorum yağdı. Jahovic bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol atıp, 1 asist yaptı. Golcü isim 7 golle Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.