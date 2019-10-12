Haberler » Spor » Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu

Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu

Yeni Malatyaspor forması giyen Adis Jahovic'in oğlu Türkiye-Arnavutluk maçını televizyondan takip etti. Kuzey Makedonya doğumlu oyuncunun oğlu İstiklal Marşımıza TV başında eşlik etti.

12.10.2019 11:42

Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Jahovic'in oğlu, A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçın öncesinde İstiklal Marşımıza eşlik etti. Paylaşılan videoya beğeni yağmurunu tutuldu.

TV KARŞISINDA EŞLİK ETTİ

Yeni Malatyaspor'un sezon başı Konyaspor'dan transfer ettiği Adis Jahovic'in oğlu Türkiye-Arnavutluk maçını izlerken İstiklal Marşı'na eşlik etti.

2016 yılında Göztepe'ye transfer olarak Türkiye'ye gelen oyuncunun oğlunun İstiklal Marşı'nı okuduğu videoya ise beğeni ve yorum yağdı. Jahovic bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 10 gol atıp, 1 asist yaptı. Golcü isim 7 golle Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadıEmre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı

Son dakikalarda attığımız gol sırasında Burak YılmazSon dakikalarda attığımız gol sırasında Burak Yılmaz'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı

Cenk Tosun attığı gol sonrası korkuttuCenk Tosun attığı gol sonrası korkuttu

Türkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özetTürkiye Arnavutluk maçı özeti izle Türkiye 1 - 0 Arnavutluk özet

Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu

Yeni Malatyaspor, Arnavutluk, Türkiye, Spor

YORUMLAR(2)
OTTOMAN:soylemese de o üzerindeki AY YILDIZ forma yeter HELAL OLSUN. . . .
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SEÇİL:Bizim ülkemiz marşımız bayrağımız bitanedir..Onu hissetmek çok güzeldir.Helal olsun..
Yayından Kaldır
9 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
12:56 Denizlispor'da Rodallega şoku! Yaklaşık 1 ay...
12:56 3 maçta gol yemeden 7 puan topladı! Karşıyaka seri peşinde...
12:51 37. ford otosan kocaeli rallisi start aldı
12:45 Fatsa'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri
12:38 İnönü'de Masa Tenisi Turnuvası şampiyonu Adnan Özdamar oldu
12:40 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi
12:38 Plaj voleybolu için her yıl başka ülkeye gidiyorlar
12.10.2019 12:57:11