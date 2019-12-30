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Jailson'un golü sosyal medyayı salladı! Alex de kayıtsız kalmadı

Süper Lig'de Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken Jailson'un attığı müthiş gol maçın önüne geçti. Brezilyalı yıldızın yaklaşık 35 metre uzaktan attığı gole vatandaşı Alex De Souza da kayıtsız kalamadı.

30.12.2019 08:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:13

, Çaykur Rizespor deplasmanında zorlanırken sürpriz bir golle kendine geldi. 'un 30-35 metre mesafeden şaşırtan şutu kritik bir 3 puanı müjdeledi.

Çaykur Rizespor deplasmanında zorlanan Fenerbahçe'nin imdadına Jailson yetişti. Brezilyalı futbolcu yaklaşık 30-35 metreden attığı sürpriz şutla ağları sarstı.

Jailson, 2 Kasım 2018'deki Galatasaray maçından sonra Süper Lig kariyerinde ikinci kez ceza sahası dışından gol attı.

Öte yandan Eski Fenerbahçeli yıldız Alex De Souza bu gole kayıtsız kalamadı.

İşte Jailson'un golü için sosyal medyada yapılan yorumlar;

Jailson'un golü sosyal medyayı salladı! Alex de kayıtsız kalmadı

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Jailson, Spor


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