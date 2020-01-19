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JAK Timi kayak merkezinde görevde

Elazığ'da bulunan Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev almaya başladı.

19.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:42JAK Timi kayak merkezinde görevde
'da bulunan Hazar Baba Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev almaya başladı.

Bölgenin gözde turizm mekanlarından olan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan kayak merkezi tatille birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de tatilcilerin can ve mal kayıplarının olmaması amacıyla trafik düzenlemesi yaparken devriye faaliyetlerinede başladı.Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığına bağlı JAK timleri de, kayak merkezinde hazır bir şekilde bekleyerek vatandaşların güvenliğini sağlıyor.

Sezon bitene kadar güvenlik önlemlerinin bölgede aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kayak Merkezi, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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