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JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu

Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor.

18.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:38
JAK Timleri bir ayda 38 vatandaşın yardımına koştu
Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sorumluluk alanı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. 17 Şubat-17 Mart 2020 tarihleri arasında Davraz Kayak Bölgesinde çeşitli kazalarda yaralanan 38 vatandaş kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi olaylara anında müdahale ederken yaralıları sağlık ekiplerine ulaştırdı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Isparta, 3. Sayfa

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