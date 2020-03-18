JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "saygı yürüyüşü" düzenledi.
18.03.2020 13:01 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:03
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla "saygı yürüyüşü" düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, olumsuz hava koşullarına rağmen 5 kilometrelik karlı yolu aşarak 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'nin zirvesine ulaştı.
Burada kar üzerine Türk bayrağı serdikten sonra kırmızı sprey boya ile "Çanakkale geçilmez 18 Mart" yazan Mehmetçik, ardından saygı duruşunda bulunarak Çanakkale şehitlerini andı.
JAK timlerinin yürüyüşüne eşlik eden kayak eğitmeni Caner Güneş, Çanakkale şehitlerini anmak için Mehmetçik ile Cıbıltepe'nin zirvesine çıktıklarını söyledi.
Saygı yürüyüşüne gururla eşlik ettiklerini ifade eden Güneş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, olumsuz hava koşullarına rağmen 5 kilometrelik karlı yolu aşarak 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe'nin zirvesine ulaştı.
Burada kar üzerine Türk bayrağı serdikten sonra kırmızı sprey boya ile "Çanakkale geçilmez 18 Mart" yazan Mehmetçik, ardından saygı duruşunda bulunarak Çanakkale şehitlerini andı.
JAK timlerinin yürüyüşüne eşlik eden kayak eğitmeni Caner Güneş, Çanakkale şehitlerini anmak için Mehmetçik ile Cıbıltepe'nin zirvesine çıktıklarını söyledi.
Saygı yürüyüşüne gururla eşlik ettiklerini ifade eden Güneş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :JAK timleri Çanakkale şehitlerini zirvede andı
Etiketler : Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çanakkale, Güncel
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