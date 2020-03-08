JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor
JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyor Samanlı Dağları'nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat Kocaeli'de doğada kaybolma, mahsur kalma yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale eden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, zorlu görevlere...
08.03.2020 12:24
JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nda zorlu görevlere böyle hazırlanıyorSamanlı Dağları'nın zirvesinde JAK timlerinden nefes kesen tatbikat
KOCAELİ - Kocaeli 'de doğada kaybolma, mahsur kalma yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale eden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, zorlu görevlere karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde hazırlanıyor. Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı tarafından kurulan Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK), ekipleri dağlarda, ormanlarda yaşanan kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale ederek vatandaşların imdadına yetişiyor. Profesyonel ekibi ile vatandaşlara güven salan JAK timleri, yüzlerce olaya müdahale ediyor. 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, kayak tutkunlarının da güven içerisinde doyasıya eğlenmelerini sağlıyor. Her türlü iklim koşulunda yaşanabilecek vakalara anında müdahale edebilen timler, boş vakitlerinde ise sürekli tatbikatlar ve eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.Tatbikatları nefes kesiyorJAK timlerinin çalışmaları kapsamında yaptığı tatbikatlar ise nefes kesiyor. Son olarak zorlu kar koşullarındaki olaylara müdahaledeki becerilerini geliştirmek için JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde tatbikat yaptı. 2 gün boyunca devam eden tatbikat kapsamında JAK timleri, birçok farklı konuda hazırlanan senaryolar gereği görev yaptı. Tatbikattaki senaryo gereği timler ilk olarak, ormanlık arazide yaralanan kayakçıyı kurtardı. Kar motoru ile yaralı kayakçıya kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaparak sedyeyle sağlık ekiplerine ulaştırdı. Daha sonra ekipler, senaryo gereği karla kaplı arazide kaybolan çocukları buldu. Arama köpekleri "Kor" ve "Oran" ile çocukları bularak kısa sürede ailelerine ulaştırdı.Telesiyeje mahsur kalan vatandaşların imdadına yetiştilerTatbikat kapsamında JAK timleri kayak merkezinde duran telesiyejde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların bulunduğu telesiyeje ulaşan timler, ip yardımı ile vatandaşları bulundukları yerden kurtararak yere indirdi. Zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen tatbikatlar ise gerçeği aratmadı.
KOCAELİ - Kocaeli 'de doğada kaybolma, mahsur kalma yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale eden Jandarma Arama ve Kurtarma timleri, zorlu görevlere karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde hazırlanıyor. Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı tarafından kurulan Jandarma Arama ve Kurtarma timleri (JAK), ekipleri dağlarda, ormanlarda yaşanan kaybolma, mahsur kalma, yaralanma ve doğal afetlere anında müdahale ederek vatandaşların imdadına yetişiyor. Profesyonel ekibi ile vatandaşlara güven salan JAK timleri, yüzlerce olaya müdahale ediyor. 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda olan ekipler, kayak tutkunlarının da güven içerisinde doyasıya eğlenmelerini sağlıyor. Her türlü iklim koşulunda yaşanabilecek vakalara anında müdahale edebilen timler, boş vakitlerinde ise sürekli tatbikatlar ve eğitimlerle kendilerini geliştiriyor.Tatbikatları nefes kesiyorJAK timlerinin çalışmaları kapsamında yaptığı tatbikatlar ise nefes kesiyor. Son olarak zorlu kar koşullarındaki olaylara müdahaledeki becerilerini geliştirmek için JAK timleri karla kaplı Samanlı Dağları'nın zirvesinde tatbikat yaptı. 2 gün boyunca devam eden tatbikat kapsamında JAK timleri, birçok farklı konuda hazırlanan senaryolar gereği görev yaptı. Tatbikattaki senaryo gereği timler ilk olarak, ormanlık arazide yaralanan kayakçıyı kurtardı. Kar motoru ile yaralı kayakçıya kısa sürede ulaşan ekipler, ilk müdahalesini yaparak sedyeyle sağlık ekiplerine ulaştırdı. Daha sonra ekipler, senaryo gereği karla kaplı arazide kaybolan çocukları buldu. Arama köpekleri "Kor" ve "Oran" ile çocukları bularak kısa sürede ailelerine ulaştırdı.Telesiyeje mahsur kalan vatandaşların imdadına yetiştilerTatbikat kapsamında JAK timleri kayak merkezinde duran telesiyejde mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Vatandaşların bulunduğu telesiyeje ulaşan timler, ip yardımı ile vatandaşları bulundukları yerden kurtararak yere indirdi. Zorlu doğa koşullarında gerçekleştirilen tatbikatlar ise gerçeği aratmadı.
Kaynak: İHA
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