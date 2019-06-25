25.06.2019 15:15
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JAK Timleri, otobüsün çarparak Munzur'a düşürdüğü kayıp genç adamı arıyor

JAK Timleri, otobüsün çarparak Munzur

Tunceli'de 10 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları suyun yüksek debisine rağmen aralıksız sürüyor.

Tunceli'de 10 gün önce otobüsün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü ortaya çıkan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları suyun yüksek debisine rağmen aralıksız sürüyor. Jandarma Arama Kurtarma Timleri arama yaparken, AFAD ve gönüllülerde destek veriyor.

Olay, 15 Haziran'da Ovacık İlçesi'ne bağlı Yoncalı Köyü'nde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle ortaya çıkmıştı.10 gündür, bölgede Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Bingöl ve Ankara'dan gelen ekiplerin çalışmaları ile yapılan aramalar şuana kadar sonuçsuz kaldı.

Son olarak bölgeye gönderilen Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma'ya bağlı 6 kişilik ekip 3 gündür çalışma yapıyor. Eroğlu'nun çaya düştüğü alandan başlayarak 15 kilometrelik bölümde arama çalışması yapan timlere Munzur Çayı'nın yüksek debisi zaman zaman zor anlar yaşatıyor. Çalışmalara AFAD ekipleri ile AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar da destek veriyor.

Eroğlu'nu arama çalışmaları ayrıca kent merkezinde Munzur Çayı'nın bağlandığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde de devam ediyor. - TUNCELİ
Kaynak: İHA
Genç , Munzur Çayı , 3. Sayfa

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