27.06.2019 17:51
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JAKEM'de sertifika töreni

JAKEM

Nevşehir'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) 2019 yılı "1. Dönem Branş Köpeği ve Kullanıcısı Kursu"nun tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.

Nevşehir 'de faaliyet gösteren Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında (JAKEM) 2019 yılı "1. Dönem Branş Köpeği ve Kullanıcısı Kursu"nun tamamlanması nedeniyle tören düzenlendi.

JAKEM eğitim alanındaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan JAKEM Komutanı Albay Ercan Altın, şubat ayında başlayan kursa, 8'i Azerbaycan , Kırgızistan ve Suriye 'den, 108'i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere 114 personelin katıldığını belirtti.

Altın, "Terörle mücadele, emniyet ve asayiş hizmetlerine eğitimli köpek ve kullanıcı ile en üst düzeyde katkı sunmayı amaçlamaktayız. JAKEM olarak kendimizi sürekli geliştirme gayreti içinde olacağız. Jandarma Genel Komutanlığının 541 olan görev köpeği kadrosu bin 524'e çıkarılmıştır. Bu kapsamda eğitim kalitesi ve eğitici kadrosunu uluslararası standartlara uygun olarak geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından kursa katılan personele sertifikaları Nevşehir Valisi İlhami Aktaş tarafından verildi.

Program, bomba arama ve mayın, narkotik, arama-kurtarma ve özel operasyon konularında eğitim alan köpeklerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Törene, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı , Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı , bazı kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
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