06.07.2019 15:45
Haberler» Güncel» Haber

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol

Gaziantep Basketbol, Amerikalı pivot Jamelle Hagins'i kadrosuna kattı.

Gaziantep Basketbol, Amerikalı pivot Jamelle Hagins'i kadrosuna kattı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol 1990 doğumlu 2,06 cm boyundaki ABD'li pivot Jamelle Hagins ile anlaşmaya vardı. Amerikalı oyuncuyla 1 yıllık anlaşma sağlayan Gaziantep ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor forması giyen Jamelle Hagins oynadığı 18 maçta 11.5 sayı, 3.8 ribaund ve 1.6 asist ortalamaları tutturmuştu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Gaziantep, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:03   Kadın akrobasi pilotundan hava şehitleri anısına gösteri
17:03   Meryem İçenli, ilk kişisel sergisini açtı
17:02   Çorlu'da hırsızlık iddiası
17:01   - Venezuelalılar, Kuruluşlarının 208'inci Yıl Dönümünü Kutladı
17:01   Sivrihisar Hava Yarışları 2019
17:00   Başkan Soyer'den Koruncukköy'e destek
17:00   Ölü sayısı 1000'e yükselince ABD Libya'ya ateşkes çağrısı yaptı