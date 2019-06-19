19.06.2019 12:40
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James Arthur'a Antalyaspor forması

James Arthur

ANTALYA'nın Serik ilçesinde konser veren İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur'a, Regnum Carya ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından 07 numaralı Antalyaspor forması hediye edildi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde konser veren İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur'a, Regnum Carya ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından 07 numaralı Antalyaspor forması hediye edildi.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de düzenlenen Regnum Live in Concert etkinliği kapsamında sahneye çıkan ünlü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Arthur'a, Regnum Carya Yönetim Kurulu ve Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk tarafından Antalya forması hediye edildi. Üzerinde adının yazılı olduğu 07 numaralı formayı alan James Arthur, Türkiye'ye ve Antalya'ya hayran kaldığını söyledi.
James Arthur, "Daha önce Regnum Carya gibi bir otelde zaman geçirmemiştik. Bizi bu kadar etkileyici bir yerde ağırladıkları için Ali Şafak Öztürk'e ve Regnum Carya ekibine çok teşekkür ederim. Antalya'ya kesinlikle tatil için tekrar gelmek istiyorum" dedi.


- Antalya
Kaynak: DHA
Ali Şafak Öztürk, Regnum Carya, Antalya, Antalyaspor, Magazin

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