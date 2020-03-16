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James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı

James Bond filmindeki başarısıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Olga Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını söyledi. Kötü haberi duyuran oyuncu, "Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" diyerek sevenlerini uyardı.

16.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:07

Milyonlarca kişi tarafından izlenen James Bond filminin yıldız oyuncularından Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı. Karantinadan paylaşım yapan oyuncu, son durumu hakkında bilgi verdi.

"KENDİMİ EVE KAPATTIM"

Kendisini karantinaya aldığını söyleyen 40 yaşındaki yıldız, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Corona virüs testinin pozitif çıkmasından sonra kendimi eve kapattım. Aslında 1 haftadır hastaydım. Ana belirtilerim ateş ve yorgunluk. Kendinize dikkat edin ve bunu ciddiye alın" dedi.

JAMES BOND FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

13 yaşındayken keşfedilen Rus asıllı Olga Kurylenko, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında başrolünü Daniel Craig ile paylaştığı 'James Bond' serisinin filmlerinden biri olan 'Quantum of Solace' ile yakaladı. Oyuncu kariyeri boyunca 'Son Savaşçı', 'Unutulan Topraklar', 'Yedi Psikopat' ve 'Aşkın İzleri' gibi filmlerle rol aldı.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 6 bin 513 kişinin ölümüne sebep oldu. Aktif olarak 170 bine yakın insana sirayet eden virüs, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 vatandaşımızda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Ölümcül virüs henüz ülkemizde can kaybına neden olmazken; ülkede alınan önlemler had safhaya çıkarıldı.

James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı
Etiketler : Olga Kurylenko, James Bond, Instagram, Magazin

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