'James Bond gibi giyinen' Avustralyalı dolandırıcıya 16 yıl hapis cezası

Avustralya'nın en ünlü dolandırıcılarından HamishMcLaren16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

49 yaşındaki Hamish McLaren'in 16 yıl boyunca 15 kişiyi 7,6 milyon dolar dolandırdığı ortaya çıkmıştı.

Dolandırılan kişiler McLaren'in parayı yurt dışındaki banka hesaplarında sakladığını düşünüyor.

İnsanların parasını aldıktan sonra kendi hesabına geçiren McLaren, sonra pahalı arabalar ve geziler eşliğinde lüks bir hayat yaşamıştı.

McLaren'in sahte yatırımlar yaparak dolandırdıkları kişiler arasında kız arkadaşları, yakın dostları ve Avustralyalı moda tasarımcısı Lisa Ho da vardı.

Avustralyalı dolandırıcı,Aralık2017'den bu yana ev hapsinde tutuluyordu.

'Harvard mezunuyum' demişti

Finans sektöründe hiçbir deneyimi olmayan McLaren, çevresine avukat olduğu, Harvard İşletme Fakültesi'nden mezun olduğu gibi yalanlar söyledi.

Dolandırıcının eniştesi, Hamish McLaren için, "BirJames Bondfilmi seyreder ve hemen Bond gibi giyinirdi" demişti.

McLaren'in cezası açıklanınca duruşmayı izleyen kişiler kararı alkışladı.

Yargıcın aldığı karar uyarınca McLaren'in ilk 12 yıl şartlı tahliyesi de mümkün olmayacak.

McLaren kur, altın vePapua Yeni Gine'de bir altın madeninde hisseler gibi sahte yatırım planlarıyla çevresindekileri dolandırma suçlamasıyla 2017 yılında tutuklanmıştı.