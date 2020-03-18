"James Bond'un düştüğü köprü"ye lavanta fidanı dikildi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall" filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü çevresine lavanta fidanı dikildi.
18.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:48
Adana 'nın Karaisalı ilçesinde 1912'de Almanlar tarafından inşa edilen ve "James Bond" serisinin "Skyfall " filminin aksiyon sahnelerinin de çekildiği Varda Köprüsü çevresine lavanta fidanı dikildi.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen, birçok dizi ve film sahnelerinin çekildiği Varda Köprüsü'nde turizm çeşitliliğini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Tarihi ve doğasıyla eşsiz bir yer olan Varda Köprüsü'ne diktikleri lavanta fidanlarıyla kırsal turizm anlamında da katkı sağlayacaklarını aktaran Aslan, köprüde Adana Valiliği tarafından başlatılan ışıklandırma çalışmasının da tamamlandığını hatırlattı.
Aslan, Varda Köprüsü'nün tanınırlılığını arttırmak için çalışmalarının bundan sonra da süreceğini belirtti.
Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelen, birçok dizi ve film sahnelerinin çekildiği Varda Köprüsü'nde turizm çeşitliliğini arttırmak için çalıştıklarını kaydetti.
Tarihi ve doğasıyla eşsiz bir yer olan Varda Köprüsü'ne diktikleri lavanta fidanlarıyla kırsal turizm anlamında da katkı sağlayacaklarını aktaran Aslan, köprüde Adana Valiliği tarafından başlatılan ışıklandırma çalışmasının da tamamlandığını hatırlattı.
Aslan, Varda Köprüsü'nün tanınırlılığını arttırmak için çalışmalarının bundan sonra da süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
Etiketler : James Bond, Karaisalı, Skyfall, Adana, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu