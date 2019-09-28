James Hetfield kimdir? James Hetfield rehabilitasyon merkezine yattı, Metallica konserlerini erteledi

Hetfield'ın daha önce alkol bağımlılığı sebebiyle tedavi gördüğü biliniyordu. James Hetfield'ın rehabilitasyon merkezine yatmasının ardından Metallica, Avustralya ve Yeni Zelanda konserlerini ertelediklerini açıkladı.Yaşanan gelişme sonrası James Hetfield kimdir sorusu akıllara geldi.

"JAMES UZUN YILLARDIR BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYOR"

Grubun üyeleri , Kirk Hammett, Lars Ulrich ve Robert Trujilo yayımladıkları ortak açıklamada hayranlarından özür dileyerek, "Birçoğunuzun bildiği gibi kardeşimiz James uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele ediyor. Maalesef şimdi iyileşmek için tekrar bir tedavi programına girmek zorunda kaldı" açıklamasını yaptı.

KONSERLER YAPILACAK

Metallica grubu üyeleri konserlerin iptal edilmediğini, James Hetfield'ın tedavisinden sonra konserleri gerçekleştireceklerini ifade ettiler. Metallica, konserlerin iptal edilmediğini, ertelenmesine rağmen bilet sahiplerine para iadesi yapılacağını da ifade ettiler.

JAMES HETFİELD KİMDİR?

A.B.D. kökenli trash metal grubu Metallica'nın söz yazarı, vokalisti ve ritim gitaristi. Grubu 1981 yılında, davulcu Lars Ulrich ile beraber kuran Hetfield, halen grupla olan birlikteliğini devam ettirmektedir. James Alan Hetfield, 3 Ağustos 1963 tarihinde, Los Angeles, California, A.B.D.'de dünyaya geldi. Henüz 9 yaşındayken piyano dersleri almaya başlayan Hetfield, bir süre abisinin davulu ile de ilgilenmiş olsa da, on dört yaşındayken hayatının daha sonraki kısmında kullanacağı ensturaman olan gitara geçiş yaptı.