James Jeffrey
'Astana
'nın fişini çekme vakti' ABD
(DHA
) 'ABD'nin Suriye
Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında Rusya
, İran
ve Türkiye
arasında, geçen hafta 'Suriye' üzerine yapılan son Astana görüşmelerinin başarısız olduğunu iddia ederek Astana'nın fişini çekme vaktidir dedi. . Birleşik Krallık
, Fransa
, Almanya
, Ürdün
, Mısır
ve Suudi Arabistan
ile 'Suriye' sorununa ilişkin resmi olmayan bir görüşme sonrası ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında Astana görüşmelerine ilişkin, görüşmelerin başarısız olduğunu, Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediği ve 14 Aralık
'ta Birleşmiş Milletler
temsilcisi Staffan
de Mistura'dan gelecek rapor sonucu hala sorun üzerine ilerleme kaydedilmediği görülürse Astana'nın fişinin çekilme vaktinin geldiğini iddia etti.
ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve eski Ankara
Büyükelçisi Jeffrey, Suriye sorununda siyasi bir ilerleme kaydedilebilmesi için görüşmelerin Cenevre
'ye taşınması gerektiğini söyledi.
Suriye,James Jeffrey,Astana
04 Aralık 2018 Salı 17:22