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James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, eski oyuncularından James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

03.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:50 James Nunnally, Fenerbahçe Beko'da

Beko, eski oyuncularından James Nunnally ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında formamızı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi.

29 yaşındaki Amerikalı basketbolcu 2016-2018 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Kariyerinde NBA takımlarından Houston Rockets ve Minnesote Timberwolves'da da forma giyen Nunnally son olarak Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Sharks'ta oynamıştı.



Malcolm Thomas, James Nunnally, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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