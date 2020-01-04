Haberler » Spor » James Nunnally: 'Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım' - Spor

James Nunnally: "Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım"

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı James Nunnally, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

04.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:37 James Nunnally:
Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı James Nunnally, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Nunnally, Fenerbahçe için bütün gücüyle savaşacağını söyledi.

Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın konuk edeceği Bursaspor maçı hazırlıklarını Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takıma tekrar dönen yeni transfer James Nunnally de ilk idmanına çıktı. Kulüp televizyonuna transferi hakkında konuşan Nunnally, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Birleşik Amerikalı forvet sarı-lacivertli taraftarlara ise, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum" diye seslendi. - İSTANBUL

Malcolm Thomas, James Nunnally, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:19   Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Spor
17:18   Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Emre Kılınç ve Mert Hakan takımdan ayrılmayı düşünmüyor"... - Spor
17:14   Birevim Elazığ İl Özel İdare: 87 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 84 - Spor
17:12   Milli tekvandocu Nur Tatar, Vanlı gençlerle buluştu - Spor
16:58   Basketbolda maçın ardından - Spor
16:43   Damien Comolli, Fabio Coentrao ile anlaşma sağladı - Spor
16:22   Galatasaray'da Arda krizi! Terim ile Cengiz arasında soğuk rüzgarlar esiyor - Spor
15:24   Altay Bayındır'ın performansı nedeniyle Alper Boğuşlu ile yollar ayrıldı - Spor
15:19   Milan'da Ibrahimovic fırtınası! 9-0'lık maçta ağları sarstı - Spor
14:56   ABD ile İran arasındaki gerginlik futbola da yansıdı! - Spor
4.01.2020 17:28:34