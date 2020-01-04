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James Nunnally: "Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım"

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı James Nunnally, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

04.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:40 James Nunnally:
Beko'nun yeni transferi Birleşik Amerikalı James Nunnally, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Nunnally, Fenerbahçe için bütün gücüyle savaşacağını söyledi.
Fenerbahçe, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın konuk edeceği Bursaspor maçı hazırlıklarını Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertli takıma tekrar dönen yeni transfer James Nunnally de ilk idmanına çıktı. Kulüp televizyonuna transferi hakkında konuşan Nunnally, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için çok heyecanlıyım ve gurur duyuyorum. Fenerbahçe için bütün gücümle savaşacağım. Çok uzun bir zamanımız var. Kaybedilmiş bir şey yok. Özellikle Olympiakos maçında takım çok iyi bir reaksiyon gösterdi, çok iyi oynadı. Daha çok çalışıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" dedi.
Birleşik Amerikalı forvet sarı-lacivertli taraftarlara ise, "Taraftarlarımız zaten harika. Tekrar Fenerbahçe ailesine katıldığım için ve tekrar onlarla birlikte olacağım için çok mutluyum" diye seslendi.
(İHA)

Malcolm Thomas, James Nunnally, Fenerbahçe, Güncel

Kaynak: İHA

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