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James Nunnally yeniden Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen ABD'li oyuncu James Nunnally'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

03.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:08 James Nunnally yeniden Fenerbahçe Beko'da
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen ABD'li oyuncu James Nunnally'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
29 yaşında ve 2,01 metre boyundaki ABD'li basketbolcu, hem 2 hem de 3 numaralı pozisyonlarda forma giyiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Malcolm Thomas, James Nunnally, Spor

Kaynak: AA

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