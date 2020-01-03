James Nunnally, yeniden Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko, 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen Birleşik Amerikalı forvet James Nunnally ile 2019-20 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağladı.



ABD'li basketbolcu James Nunnally, bir kez daha Fenerbahçe formasını giyecek. Sarı-lacivertliler, 14 Temmuz 1990 tarihinde San Jose California'da dünyaya gelen 2.01 boyundaki James Nunnally ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve James Nunnally'e hayırlı olmasını temenni ediyor, sporcumuza sarı-lacivertli formayla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA