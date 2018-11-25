Jammer'lı Hırsız Yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sinyal bozucu "jammer" cihazı kullanan Erkan E., pusuya yatarak aracını park eden Ceylan B. S.'nin uzaklaşmasını bekledi. Aracını otomatik anahtarla uzaktan kilitlediğini sanan müştekinin uzaklaşmasının ardından hırsız harekete geçti. Şahıs ardından kapısını açtığı araçtan kaşla göz arasında dizüstü bilgisayarın olduğu çantayı çaldı. Şahıs çaldığı bilgisayarı Fahrettin P. isimli şahsa sattı.

POLİSİN ARACINDAN BEYLİK TABANCASINI ÇALDI

Olay, geçtiğimiz sene 21 Mart ve geçtiğimiz 6 Kasım tarihinde Bağcılar ve Beşiktaş'ta meydana geldi. Aynı şahıs ikinci olayında ise polis memurunu hedef aldı. Yine jammer kullanan şüpheli, memurun uzaklaşmasının ardından araçtan beylik tabancasını çaldı. Olay yerinden uzaklaşan şahıs tabancayı, Tolga A.'ya sattı ancak parasını alamadı. Olayların ardından müşterilerin şikayetleri üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin jammer kullanarak sahiplerinin araçlarını uzaktan kilitlemesini engellediğini tespit etti. Kimliği ve eşkali belirlenen şüpheli Erkan E., geçtiğimiz Perşembe günü Sarıyer'de gözaltına alındı. Ayrıca polis şüphelinin bilgisayarı sattığı Fahrettin P.'yi de yakaladı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından şubeye götürülen şüpheli Erkan E.'nin emniyette 6 adet suç kaydı olduğu tespit edildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.