Haberler » 3. Sayfa » Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı - Haberler

Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 ay içerisinde Bin 221 olaya müdahale ederek, 986 şüpheliyi yakaladı.

05.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:51Jandarma 1 ayda 986 şüpheliyi yakaladı
İl Komutanlığı ekipleri son 1 ay içerisinde Bin 221 olaya müdahale ederek, 986 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı 01-30 Kasım 2019 tarihleri asayiş suçlarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik olarak icra edilen faaliyetlerde; 8 bin 729 devriye faaliyeti gerçekleştirirken, bin 221 olaya müdahale edip, 986 şüpheli yakaladı. Jandarmanın devriye faaliyetleri esnasında 78 bin 327 araç sorgulanıp, aranma kaydı bulunan 8 araç yakalandı.

Jandarmanın 1 aylık devriyeleri sırasında 112 bin 306 şahıs sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 239 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Ayrıca çeşitli suçlarda kullanılan 101 araç, 11 tabanca, 6 kurusıkı tabanca, 18 av tüfeği, 5 kesici/delici alet ve 208 mermi/fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:36 "İnternet hastalık hastası yapabilir" - Haberler
10:36 Besteci Çetin Işıközlü, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
10:33 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dumlupınar ilçesini ziyaret etti - Haberler
10:33 FETÖ'den aranan şahıs Tokat'ta yakalandı - Haberler
10:31 Moritanya'da tekne battı: 58 göçmen öldü - Haberler
10:28 Amasra Belediyesi'nde işten çıkarılan bir kişi, belediye başkanına çakı ile saldırdı - Haberler
10:15 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi için üç seçenek var: Bir Parti, Birlik ve Reform Partisi, Bizim Parti - Haberler
10:04 Erkeklerin kuaförde geçirdiği süre kadınları geçiyor - Haberler
09:53 Davutoğlu'nun kurucular kurulunda AK Parti, CHP, HDP ve MHP'den sürpriz isimler - Haberler
09:45 Mahalle sakinleri, "Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla sokağı trafiğe kapattı - Haberler
5.12.2019 10:43:25