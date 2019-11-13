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Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.

13.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:20Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli iki altın kaplama heykel ile çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik olarak yapılan operasyonda, 1 milyon euro değerinde elmas işlemeli altın kaplama 2 heykel, 1 kuş figürlü heykel ve çok sayıda elmas ve değerli taş ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
(İHA)

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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