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Jandarma, 100 kilometrelik alandaki 150 kamerayı inceleyip şüphelileri yakaladı

BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan kişileri yakalamak için jandarmada özel ekip kuruldu.

26.11.2019 19:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:00Jandarma, 100 kilometrelik alandaki 150 kamerayı inceleyip şüphelileri yakaladı

BURSA'da jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bulunan kişileri yakalamak için jandarmada özel ekip kuruldu. 100 kilometrelik alanda yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, bir hafta içinde kimliklerini saptadıkları şüphelileri düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

İl Komutanlığı tarafından yapılan yol uygulamasında, ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacada şüphelilerin izlerini kaybettirmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı'nda şüpheli aracı ve içerisindekilerinyakalanması amacıyla özel ekip kuruldu.

OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI

Özel ekip, 100 kilometrelik alan içerisinde bulunan 100'e yakın güvenlik kamerasını tek tek inceleyip otomobilin çalıntı olduğunu belirledi. Aracın sahibinin İzmir'de olduğu belirlenirken, hırsızlık şüphelilerinin daha sonra aracın plakasını değiştiripgezdikleri tespit edildi. Şüphelilerin kullandıkları sahte plakayı tespit eden ekip, Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) şüphelilerin Osmangazi ilçesinde saklandıkları adreslerine baskın yaptı. Operasyonda evde bulunan A.G., Y.K., E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanım aparatı, suçta kullanılan 2 adet (biri Milli Parklara ait hizmet alımı şeklinde kullanılan) araç, hırsızlık olayları esnasında kullanılan keski, pense, anahtar takımı ve eldiven ele geçirildi.

Daha önceden de BESOB sanayi bölgesinde iş yerlerinden enerji nakil ve haberleşme kablosu çaldıkları da tespit edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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