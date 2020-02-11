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Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde umuma açık yerleri denetledi.

11.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:19Jandarma 11 aranan şahsı yakaladı
'de jandarma ekipleri il genelinde umuma açık yerleri denetledi. ekipleri çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca 59 ekip ve 238 personelin iştirakiyle 4 sabit uygulama noktası ve 421 işyerinde yapılan uygulama neticesinde 3 bin 828 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 11 şahıs yakalandı. 3'ü hakkında adli işlem yapıldı. Jandarmanın trafik yönünden yaptığı uygulamada 554 araç kontrol edilirken, 9 araca 5 bin 715 TL idari para cezası kesildi, 6 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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