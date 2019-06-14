14.06.2019 15:40
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Jandarma 180'inci yaşını kutluyor

Jandarma 180

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümünde şehitler için mevlit okutup lokma hayrı düzenledi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümünde şehitler için mevlit okutup lokma hayrı düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı Zağnos Paşa Camii'nde düzenlenen etkinlikte stant da açarak vatandaşlara kurumlarının tanıtımını yaptı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıldönümünü kutlayan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Zağnos Paşa Camii'nde açtığı stantla yaptıkları çalışmaları vatandaşlara tanıttı. Jandarma'nın kullandığı araç ve gereçlerin yer aldığı stantlarda narkotik köpeği ise çocukların ilgi odağı oldu. Etkinlikte kadın Jandarmalar çocuklara şeker dağıtırken, vatandaşlar da açılan stantlarda sergilenen araçları merakla inceledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi'nin sergilediği ekipmanları inceleyen vatandaşlar yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Balıkesir, Jandarma, Güncel

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