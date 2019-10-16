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Jandarma 19 kişiyi yakaladı

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

16.10.2019 13:57Jandarma 19 kişiyi yakaladı
İzmir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, güven ortamının devamlılığı amacıyla uygulamaya çıktı. Yapılan uygulamada, 7 bin 851 kişinin sorgusu yapıldı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 19 şüpheli yakalanırken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Öte yandan, 107 araca toplamda 56 bin 548 TL, 21 okul servisine toplam 10 bin 923 TL trafik cezası kesildi. Ayrıca bin 78 umuma açık yer denetlenerek, 16'sına 8 bin 500 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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