Haberler » 3. Sayfa » Jandarma 343 aranan şahsı yakaladı - Haberler

Jandarma 343 aranan şahsı yakaladı

Jandarma ekipleri il geneli güven ve huzur operasyonu düzenledi.

27.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:04 Jandarma 343 aranan şahsı yakaladı
ekipleri il geneli güven ve huzur operasyonu düzenledi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 343 kişi ve çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ile kaçak içki ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, yılbaşı öncesi sahte içki üreten ve piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik yapılan faaliyet ve operasyonlar sonucunda; 95 bin 577 şahıs sorgulandı, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 343 şahıs yakaladı. Jandarma ekipleri trafik uygulaması sırasında 76 bin 354 araç kontrol edilirken bin 992 adet araca 903 bin 485 TL trafik cezası uygulandı. Operasyonlarda 11 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 98 adet muhtelif fişek ve 8 adet kesici delici alet ele geçirildi. Jandarma ekipleri ayrıca 483 gram esrar, 47 adet uyarıcı hap, bin 20 gram skunk, 102 gr kokain, 10 gram bonzai, 809 bin 20 adet kaçak sigara, 752.5 kg tütün, 2 bin 773) litre kaçak içki ele geçirilmiş ve 16 şahıs hakkında adli işlem uygulandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Jandarma, Huzur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:12   IŞİD'in Nijerya kolu Bağdadi'nin intikamı için 10 Hristiyanın kafasını kestikleri video yayınladı - Haberler
23:10   Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Haberler
23:08   Tarihi on gözlü köprüde intihar girişimi - Haberler
22:48   Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler
22:39   Paris'te Noel grevleri, Berlin'de deniz 'keyfi', Asya'da 'Halka' Güneş tutulması - Haberler
22:33   İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
27.12.2019 23:30:03