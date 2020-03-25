Jandarma 460 litre kaçak antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirdi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı, ekipleri Kahramankazan 'da 460 litre Sağlık Bakanlığı onaysız antiseptik dezenfektan malzemesi ele geçirildi.

Ankara'da Jandarma ekipleri Kahramankazan İlçesi Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir işletmenin Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan malzemesi yaparak satış yaptığı istihbaratını aldı. Jandarma yer hakkında başlattığı çalışmada İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile denetim yaptı. Denetim sonucunda 460 litre Sağlık Bakanlığı onaysız Antiseptik Dezenfektan malzemesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile işletme sahibi G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA