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Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 ay içerisinde toplam 103 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

10.02.2020 17:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:18Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı
Afyonkarahisar İl Komutanlığı ekiplerince 6 ay içerisinde toplam 103 faili meçhul olayın aydınlatıldığı bildirildi.

Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel olarak kurulan Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından son 6 aylık dönem içerisinde 103 faili meçhul olay aydınlatıldı. Gerçekleşen farklı 9 olay ile ilgili olarak da komşu illere destek verilerek, şüphelilerin yakalanması sağlandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında son altı aylık dönem içerisinde meydana gelen olayların takibinin yanı sıra suç ve suçlularla mücadele konusunda faaliyetlere devam edilmiştir. Meydana gelen olaylara anında müdahale edilmiş ve bu faaliyetler sonucunda; İI Jandarma Komutanlığı tarafından meydana gelen 4 bin 81 olayda 4 bin 431 suç mağdurundan 3 bin 251'i ile görüşülerek, bin 800 mağdura yerinde hizmet verilmiştir. Son altı aylık dönemde meydana gelen olaylar incelendiğinde ise kırk iki dosyanın soruşturması devam eden dosyalar olarak takip edilmektedir" denildi. - AFYONKARAHİSAR

Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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