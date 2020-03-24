Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü - Haberler

Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

24.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:40
Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü
Kütahya 'nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor.

Evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112'den ve köy muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.

Tavşanlı ilçesine bağlı köy ve beldelerde 65 yaş üzeri kimsesi olmayan kişilerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri tedarik ediyor. Bugüne kadar 65 yaş üzeri 16 kişinin sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve bundan sonra da tedbirler kapsamında karşılanmaya devam edeceği bilgisi edinildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var Haberler
Uzman isim, salgın konusunda doğru bilinen yanlış için uyardı: Yararı yok, zararı var
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya’yı alkol hırsızlığıyla suçladı Haberler
Koronavirüs çaresizliği! Bir ülke İtalya'yı alkol hırsızlığıyla suçladı
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş’tan geldi Haberler
Yaşlılarımızı zapt edemiyoruz! Bu fotoğraf da Maraş'tan geldi
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti Haberler
Komşuda son 24 saatte 122 kişi daha hayatını kaybetti
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? Haberler
Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü?
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa’da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haberler
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı Haberler
Bakanlık harekete geçti, yaşlı adama saygısızlık yapan kişi yakalandı
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı Haberler
MEB, tartışma yaratan görüntüler hakkında soruşturma başlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

13:41: Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Haber 13:40: Yargıtay Başkanlığı seçiminde ilk turda yeterli oy çıkmadı - Haber 13:40: Borsa yeniden yükselişe geçti - Haber 13:40: Nihat Akbay hayatını kaybetti - Haber 13:40: Koronavirüs kaygısına telefonla psikolojik destek - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı - Haberler 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber 12:01: WhatsApp'tan gönderilen "Papa'nın Dansı" isimli videonun, android cihazları sıfırladığı iddiası gerçeği yansıtmıyor - Haber 11:45: İstanbul Havalimanı'da koronavirüs gerginliği! Cezayirli vatandaşlar zorla ülkeye girmek istedi - Haber 11:26: Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber
Loading