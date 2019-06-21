21.06.2019 10:07
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Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir organizatörü yakaladı

Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir organizatörü yakaladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 75 düzensiz göçmen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 75 düzensiz göçmen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Bazı kişilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na geçmeye hazırlandığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi ve Altınova Mahallesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Küçükköy Tuzla mevkiinde 49'u Afganistan, 4'ü İran uyruklu 53 düzensiz göçmen yakaladı.

İkinci operasyonda ise devriye görevini yapan ekipler, Altınova Mahallesi Karakoç Köprüsü yakınlarında bir organizatörle 22 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör ve göçmenler hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Küçükköy, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

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