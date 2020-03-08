Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı
GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ: Jandarmanın Şehit Gürcan Kepekçi'nin evine gelişi Jandarma personelinin şehit eşine ziyareti Çiçek takdimi Şehit Erdoğan Korkmaz'ın evine giriş Şehidin torunu ve aynı ismi taşıyan bebek Erdoğan Korkmaz ile jandarma personelinin ilgilenmesi Şehidin eşi Navruz Korkmaz'ın...
08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:18
GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ: Jandarmanın Şehit Gürcan Kepekçi'nin evine gelişiJandarma personelinin şehit eşine ziyareti Çiçek takdimi Şehit Erdoğan Korkmaz'ın evine girişŞehidin torunu ve aynı ismi taşıyan bebek Erdoğan Korkmaz ile jandarma personelinin ilgilenmesiŞehidin eşi Navruz Korkmaz'ın konuşması Kahramanmaraş 'ta şehit eşlerine ziyaret
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit eşlerini yalnız bırakmadı.
Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin eşi Yasemin Kepekçi ile 1994 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce karakola yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erdoğan Korkmaz'ın eşi Navruz Korkmaz'ı evlerinde ziyaret etti.
Jandarma ekipleri, her zaman şehit ailelerinin yanından olduklarını belirtti.
Ailelerde kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta da İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde şehit eşlerini yalnız bırakmadı.
Ekipler, 2017 yılında Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gürcan Kepekci'nin eşi Yasemin Kepekçi ile 1994 yılında Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde PKK'lı teröristlerce karakola yapılan saldırıda şehit olan Jandarma Er Erdoğan Korkmaz'ın eşi Navruz Korkmaz'ı evlerinde ziyaret etti.
Jandarma ekipleri, her zaman şehit ailelerinin yanından olduklarını belirtti.
Ailelerde kendilerini yalnız bırakmayan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Jandarma, 8 Mart'ta şehit eşlerini yalnız bırakmadı
Etiketler : Kahramanmaraş, Jandarma, Güncel
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