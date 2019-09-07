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Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi

Ağrı Spor'un 19 yıl aradan sonra Ağrı'yı profesyonel ligde temsil edecek olması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Spora kentteki billboardlara astığı afişlerle başarılar diledi.

07.09.2019 12:59 Jandarma Ağrı Spora başarılar diledi
Ağrı Spor'un 19 yıl aradan sonra Ağrı'yı profesyonel ligde temsil edecek olması dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Spora kentteki billboardlara astığı afişlerle başarılar diledi.

İl jandarma komutanlığının astığı billboardlar taraftarlarda büyük memnuniyet uyandırırken, kentte sezon sonunda başarının geleceği konusuna olan inancı arttırdı.

Öte yandan Ağrı Spor Kulübü sosyal medya hesaplarından, Jandarmanın başarı dileği ve desteği karşısında duyulan memnuniyet dile getirilerek, billboardların görselleri eşliğinde Jandarmaya teşekkür edildi. - AĞRI

Jandarma, Ağrı, Güncel

Kaynak: İHA

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